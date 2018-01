AMLO "rechaza" jersey de Tomateros en Culiacán porque le va a los Mayos y no es "chaquetero"

CULIACÁN, Sinaloa(GH)

Foto tomada de video: @CafeNegro3

Durante su gira en Culiacán, Sinaloa, el precandidato de la alianza "Juntos haremos historia" por la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, se llevó silbidos de sus simpatizantes.El motivo no fue político, fue porque rechazó ponerse la camiseta de los Tomateros de Culiacán, los actuales campeones de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿La razón? Le va a los Mayos de Navojoa.“Yo le iba a Los Mayos, no soy chaquetero, pero reconozco lo que hicieron los Tomateros”, externó.A pesar de no de apoyar al equipo que ganó su onceavo título, los felicitó y dijo con el jersey en mano: “¡Qué vivan los Tomateros de Culiacán, qué viva el beisbol!”, según información de SDP Noticias