La F1 ya no tendrá "chicas de la parrilla"

La Fórmula Uno anunció que ya no habrá mujeres animando la parrilla de salida de las carreras, ni acompañando a los pilotos en el podio.“Nos parece que esta costumbre no coincide con los valores de nuestra marca, y sin duda que está en desacuerdo con las normas de la sociedad moderna”, dijo el miércoles Sean Bratches, director de operaciones comerciales de la F1. “Creemos que no es apropiado ni relevante para la Fórmula Uno y sus fanáticos, viejos y nuevos, en todo el mundo”.Hasta el año pasado, mujeres uniformadas solían caminar hasta la parrilla poco antes del inicio de las carreras para pararse al frente de cada vehículo, levantando un cartel con el número del piloto. También había mujeres al lado del ganador en el podio.Los cambios serán implementados en otras series, como la F2, que se realizan los mismos fines de semana que los GP.La F1 es propiedad de Liberty Media, que adquirió la serie de Bernie Ecclestone en enero de 2017.