Siempre finalista

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde la edición del 2013 en Hermosillo, la Serie del Caribe ha tenido un equipo que le ha marcado el paso a Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Venezuela: México.



Fue en ese año cuando la Confederación de Beisbol del Caribe decidió hacer esta modificación, donde los dos mejores equipos avanzarían a un juego directo por la pelea del título, donde el combinado azteca siempre ha estado presente.



En ese entontes, México se consagró ante República Dominicana en un juego no apto para cardiacos, el cual necesitó de 18 entradas para definirse, donde figuras como Douglas Clark, Luis Alonso Mendoza y Karim García dieron mucho de qué hablar.



Para el 2014 la situación no cambió mucho, y representados por Naranjeros de Hermosillo, el cuadro tricolor fue a Isla Margarita, Venezuela, a sumar una corona más para ellos, ahora ante Puerto Rico, con Chris Roberson como el Jugador Más Vvalioso.



Tomateros de Culiacán consiguió su décimo título de la Liga Mexicana del Pacífico y se ganó el boleto a Puerto Rico 2015, para que después de una primera ronda de 2-2 y tras vencer a los boricuas en semifinales cayeran en la final ante Cuba, que regresaba al clásico caribeño.



Para 2016 fue el turno de los Venados de Mazatlán, quienes se consagraron monarcas en el estadio Quisqueya de República Dominicana tras vencer en la final a los Tigres de Aragua de Venezuela con cuadrangular de Jorge Vázquez.



Águilas de Mexicali siguió con la tradición para el 2017, pero el final no fue el mejor, ya que cayeron en el encuentro por el título ante Venezuela.