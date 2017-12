Lewis Hamilton se aleja de las redes sociales tras polémico video

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Banco a muerte al campeón de la fórmula uno, Lewis Hamilton. "Los niños no usan vestidos de princesa". pic.twitter.com/BQpUguXUae — Olger José (@olgercohen) 26 de diciembre de 2017

Durante Navidad, Lewis Hamilton publicó un video en Instagram donde le decía a su sobrino que "los niños no usan vestidos de princesa", mientras el pequeño presumía el disfraz que traía puesto.Rápidamente, el tetracampeón de Fórmula Uno recibió mensajes muy críticos por su comentario.A pesar de que Hamilton borró el video y escribió una disculpa donde dijo que no juzgaba a su sobrino y que lo apoyaría en cualquier decisión que éste tomara, sin embargo, recibió más mensajes de odio y críticas que no aguantó.Aunque el piloto de Mercedes es conocido por mantenerse muy activo en Twitter e Instagram, aparentemente no soportó la tensión de dicha situación y terminó por cerrar sus cuentas de redes sociales.