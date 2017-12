Djokovic se retira de torneo de Catar

ABU DHABI(AP )

Novak Djokovic anunció el sábado que no participará la semana próxima en el Abierto de Catar, su preparación para el Abierto de Australia, porque sigue sufriendo dolor en el codo derecho.



Ese problema le obligó a retirarse de un torneo de exhibición en los Emiratos Árabes Unidos la víspera. El serbio dijo en una declaración que el codo no ha mejorado.



Djokovic no ha jugado un match competitivo desde que se retiró de cuartos de final en Wimbledon debido a la lesión. Iba a jugar contra el español Roberto Bautista Agut en semifinales del torneo de exhibición en Abu Dhabi.



El anuncio del sábado pone en dudas la participación de Djokovic en el Abierto de Australia, que comienza el 15 de enero.