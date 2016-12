Mariota observa práctica 48 horas después de cirugía

NASHVILLE, Tennessee(AP )

El quarterback Marcus Mariota observó el viernes la práctica de sus compañeros de los Titans de Tennesse, menos de 48 horas después de ser operado por una fractura de la pierna derecha.Mariota se rompió la pierna la semana pasada en la derrota 38-17 ante Jacksonville, que eliminó a los Titans de la contienda por los playoffs de la NFL El miércoles le colocaron una placa para estabilizar su peroné derecho en una operación en Charlotte, Carolina del Norte. Mariota llegó a Nashville el jueves por la noche, y acudió el viernes a la sede del equipo. Poco después, observó la práctica para el último partido de la temporada, el domingo contra Houston (9-6)."Estamos contentos por tenerlo de vuelta", dijo el entrenador Mike Mularkey. "No me sorprendió. Me hubiese gustado que se abrigara un poco más, pero no me sorprendió. El quería terminar ese partido, y quería terminar la temporada con sus compañeros. La única manera de que la termine es estando con sus compañeros, y queremos que nos acompañe. El es uno de los artífices del éxito que hemos tenido".Mularkey también lo elogió por ayudar a preparar al veterano Matt Cassel para su primera titularidad de la temporada.