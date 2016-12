Regresa Ronda Rousey al octágono

TIJUANA, Baja California(GH)

Ronda Rousey (12-1) está de vuelta y con un objetivo claro: Volver a ser campeona.



Tras más de un año de ausencia del octágono, la ex monarca de peso Gallo se enfrenta esta noche a la brasileña y campeona Amanda Nunes (13-4).



Ambas registraron en la báscula 135 libras durante la ceremonia de pesaje del UFC 207, evento que se realizará hoy en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.



"Rowdy" Rousey tuvo su último combate en el UFC 193, celebrado el 14 de noviembre de 2015 en Australia.



Esa noche, la estadounidense tuvo su primera derrota en las artes marciales mixtas y perdió el cinto ante Holly Holm por la vía del nocaut en el segundo round.



Desde aquella ocasión el cinto Gallo Femenil del UFC ha estado en manos de tres peleadoras: Holly Holm, después Miesha Tate y actualmente lo posee Amanda Nunes.



"The Lioness" se convirtió en campeona en julio pasado en el UFC 200. Además lleva una racha de cuatro victorias.



CRUZ defiende



La pelea coestelar de la noche también será de campeonato. Dominick Cruz expondrá su cinto de peso Gallo ante el invicto Cody Garbrandt.



Para Cruz será la segunda ocasión que exponga el título desde que lo ganó el pasado 17 de enero ante TJ Dillashaw. Además no ha conocido la derrota dentro del UFC en cinco peleas.



Garbrandt por su parte lleva una racha de cinco victorias, entre ellas está la que obtuvo ante el tijuanense Henry Briones por decisión dividida y la más reciente ante Takeya Mizugaki en agosto pasado, en el UFC 202 por nocaut técnico.