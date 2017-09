NBA recuerda regla sobre estar de pie durante himno

NUEVA YORK, EU(AP )

La NBA aconsejó a los equipos dirigirse a los fanáticos o mostrar videos donde expresen unidad antes de sus juegos como locales, mientras que les recordó la regla de que los jugadores y entrenadores deben de estar de pie durante el himno nacional.



Se envió a los equipos un memorándum el viernes, un día después de que el comisionado Adam Silver dijo que esperaba que los jugadores se quedaran de pie durante el himno.



En el memo, obtenido por The Associated Press, el subcomisionado Mark Tatum insinuó que los equipos deberían de utilizar sus juegos inaugurales “para demostrar su compromiso con los valores fundamentales de la NBA de igualdad, diversidad, inclusión y que sirva como una fuerza unificadora en la comunidad”.



Recomendó un discurso de un jugador o de un entrenador a los fanáticos antes del himno, o un video en el que participen jugadores o líderes de la comunidad hablando sobre los temas importantes y que muestre fotos de los eventos anteriores de la comunidad.



El calendario de pretemporada de la liga comienza el sábado con dos juegos, en uno de los cuales el campeón actual de la NBA Warriors de Golden State será visitante en Denver.



Tatum indicó que la liga apoya y alienta a los jugadores a expresar sus opiniones en cuestiones que son importantes para ellos, aunque recordó la regla de que los jugadores y todos los entrenadores deben de estar de pie respetuosamente durante el himno nacional.



“La oficina de la liga determinará cómo manejará cualquier caso de un jugador o entrenador que no esté de pie durante el himno. (Los equipos) no pueden obviar esta regla”, se leyó en el memorándum.



El memorándum se basó en discusiones mantenidas por el Consejo de Gobernadores de la NBA esta semana y sigue al que el comisionado Silver, junto con el director de la asociación de jugadores Michele Roberts, envió a los jugadores recientemente.



Aconseja a los equipos mantener discusiones internas para escuchar las opiniones de sus jugadores, esto en caso de que no lo hayan hecho anteriormente, y de comenzar o ampliar los programas que tienen con sus comunidades.



“Los jugadores han adoptado sus papeles en aquellos esfuerzos y estamos orgullosos del trabajo que hacen en nuestras comunidades”, escribió Tatum.



La página de internet de ESPN fue la primera en informar del memorándum.