Van por las cabelleras

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Rudos al fin, El Cholo y Canelo Casas son de sangre caliente y no tardaron mucho en firmar el duelo por las cabelleras, así que esta tarde se enfrentarán en la arena México, con las greñas en juego.



El pique nació hace unas semanas, luego de algunos errores que Casas tuvo durante un torneo cibernético celebrado en el inmueble de la colonia Doctores, así que tras algunos duelos más, no se aguantaron las ganas y se retaron por las greñas.



"Estoy emocionado, pero listo para este duelo. Siento que el Cholo se calentó demasiado rápido y tomó una decisión precipitada. No soy de juegos, lo reté y ahora vamos a defender nuestro orgullo", advirtió Casas.



Recordó que su rival no le ha ganado a la buena y se la va a cobrar con su cabellera, "esta lucha va a dejar en claro quién es mejor. No hay vuelta atrás y saldré a defender el nombre de mi dinastía".



Por su parte, El Cholo regresa al lugar donde hace un par de años perdió su máscara. "Él se metió en mi trabajo y cuando me retó no lo dudé. Es un rival muy duro pero estoy capacitado para demostrar que no estoy acabado como luchador".



Ambos son rudos, así que el cuadrilátero arderá con esta batalla, "he sido más inteligente para vencerlo y él no aguantó y me retó, ahora que me responda donde debe ser".