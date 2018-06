México vs la Historia y Brasil

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

México vs Brasil por el pase al quinto partido y automáticamente pienso en las finales que les hemos ganado.



Emoción si, miedo jamás. pic.twitter.com/YOLL2yymJ5 — Jesús (Yasasecas) (@YJ_Figueroa) 27 de junio de 2018

Felipe del Muro (México ????) vs Brasil de Pelé, Garrincha, Zagalo, etc ????Mundial 1962 en Chile pic.twitter.com/Vb1OFfBwtn — Vahos Lee-Son (@Vahooos) 20 de junio de 2017

El tricolor se encuentra con una nueva posibilidad de llegar al quinto partido, pero antes tendrá que superar a Brasil, adversario que han podido vencer en su mayoría de ocasiones en selecciones con límite de edad o finales de torneos.Para ejemplo los campeonatos que los aztecas arrebataron a la ‘‘verde amarela’’ en Perú 2005 (Sub-17), Final de Juegos Olímpicos Londres 2012 (Sub-23 con refuerzos); mientras en la mayor, en Copa Confederaciones México 1999 y en Copa Oro ( 1996 2003 ).No obstante la historia en mundiales, no favorece a México, pues en cuatro partidos de Copa del Mundo contra los brasileños han perdido tres: Brasil 1950 por 4-0; Suiza 1954 por 5-0 y Chile 1962, 2-0 y empatado uno, en el Mundial pasado, Brasil 2014, a cero goles.Así que si el equipo de Juan Carlos Osorio quiere en verdad trascender, deberá vencer al seleccionado que en más ocasiones ha levantado la Copa del Mundo, a quien ni un gol en estas instancias le ha podido anotar, y en cambio del cual se han recibido 13.. Marcador: Brasil 0-0 México. El antecedente inmediato fue el de hace cuatro años. El Tricolor llegaba como víctima propicia para que Brasil, que jugaba como local, hiciera lo que quisiera, pero... La Selección Mexicana dio un buen encuentro a la defensiva, sobre todo Guillermo Ochoa.. Marcador: Brasil 2-0 México. Las crónicas hablan de que México otra vez al mando de Trelles, desarrolló un gran sistema defensivo, destacando el delantero Héctor Hernández, el defensa Raúl Cárdenas y el portero Carbajal. Fue hasta la segunda parte cuando los brasileños pudieron penetrar el muro mexicano con goles de Mario Zagallo y Edson Arantes do Nascimento Pelé.. Marcador: Brasil 5-0 México. Siguiente Mundial y otra vez, México era el sparring de Brasil. En esa época, el enfrentarse a la Selección Mexicana eran puntos seguros para el contrincante. Cinco fueron los goles que en esa ocasión marcaron los brasileños. Era el primer Mundial de Nacho Trelles al frente del equipo nacional.. Brasil 4-0 México. La Copa del Mundo se vuelve a jugar después de los años de guerra. Brasil es el anfitrión y llegaría a la final sólo para perderla en el famoso Maracanazo ante Uruguay. Pero en fase de grupos humilló al equipo mexicano al derrotarlos con dos goles de Ademir, Jair y Baltazar. Fue el primer Mundial de Antonio Carbajal, quien jugaría otros cuatro. Octavio Vial fue el técnico.