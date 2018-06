James sufre edema menor

KAZÁN, Rusia(AP)

James Rodríguez no pudo entrenar el sábado con Colombia y una resonancia arrojó que el mediopunta padece una leve lesión en la pierna derecha, a tres días del partido contra Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial.



Un comunicado del seleccionado indicó que al jugador “le realizaron una resonancia, en cuyos resultados se evidenció que presenta un edema menor sin ruptura fibrilar en el sóleo derecho”.



James fue el único jugador que no participó en el ensayo del sábado. Antes de dicha práctica, el volante Carlos Sánchez y el portero suplente Camilo Vargas no dieron luces sobre la situación de James al comparecer ante la prensa.



“James es un referente, pero también estoy seguro de que si no está James hay otros que por allí de pronto no lo tienen tan referenciado y por allí puede marcar la diferencia”, comentó Sánchez.



“Cada uno de los integrantes de la selección están para jugar y tienen el nivel”.



El máximo goleador del Mundial de Brasil hace cuatro años abandonó el jueves a la media hora el choque contra Senegal que Colombia terminó ganando 1-0 para meterse a octavos.



No se supo oficialmente si su salida se debió a la fatiga muscular que lo privó de salir titular en el estreno contra Japón o si se trata de una nueva lesión.



Colombia choca contra Inglaterra el martes por los octavos de final, y la posibilidad de que no pueda recuperar a tiempo a su estelar enlace de 26 años le generaría un gran dolor de cabeza al técnico José Pekerman, quien había expresado su preocupación.



El media punta del Bayern Múnich viene con un recurrente historial de molestias en los gemelos de ambas piernas en los últimos años.



Una fatiga muscular que lo ausentó de dos entrenamientos no le permitió iniciar el choque contra los japoneses. Se recuperó para el siguiente partido y fue un jugador clave en la goleada por 3-0 contra Polonia.



“Para nadie es un secreto lo que significa James para nosotros, no solo en la parte futbolística sino en la parte grupal, pero me adhiero a lo que dice Carlos”, señaló Vargas.



“A nivel de selección cualquiera que esté preparado siempre tiene la ilusión de dar lo mejor”.



“Independientemente de lo que suceda, la ilusión la tenemos los 23 jugadores”, agregó el arquero.