Uruguay deja fuera del Mundial a Ronaldo y a Portugal

(GH)

Uruguay despidió a Cristiano Ronaldo de la Copa Mundial al doblegar el sábado 2-1 a Portugal con dos goles de Edinson Cavani y avanzar a los cuartos de final.Un par de horas después de que Lionel Messi quedase afuera del mundial, Cristiano corrió la misma suerte ante un equipo uruguayo que golpeó dos veces en el momento justo.Cavani abrió la cuenta a los seis minutos, Pepe empató a los 54 y el delantero del Paris Saint Germain tiró otro baldazo de agua fría a los portugueses al poner nuevamente en ventaja a la “celeste” a los 61.“Hay que seguir soñando”, dijo Cavani.Uruguay enfrentará en cuartos a Francia, que a primera hora doblegó 4-3 a la Argentina de Messi. El duelo tendrá lugar el próximo viernes en Nizhny Nóvgorod, donde están concentrados los charrúas.Portugal hizo todo el gasto al estar prácticamente todo el partido en desventaja, pero Uruguay resistió a pie firme sus embates, sin dar libertades a Cristiano ni ceder tiros libres cerca de su área, como se había propuesto. Cristiano tuvo un solo tiro libre y estrelló el balón en la barrera.Cavani marcó su segundo tanto del torneo a poco de comenzado el partido, coronando una jugada que inició él mismo desde la derecha, con un largo cambio de frente hacia Suárez. El delantero de Barcelona sacó un centro medido al segundo palo para la entrada de su compañero, que anotó mandando el balón a un ángulo alto. No estuvo claro si le dio con la cabeza o con el hombro, pero le salió un remate inatajable.Suárez, que ya marcó un gol de tiro libre en el torneo, casi aumenta por esa vía con un remate bajo que penetró la barrera promediando el primer tiempo. Pero el arquero Rui Patricio alcanzó a manotear el balón.Pepe logró una igualdad transitoria al cabecear un tiro de esquina, en una jugada en la que José María Giménez y Diego Godín se fueron los dos con Cristiano y dejaron solo al autor del tanto. Fue el primer gol que le marcan a Uruguay, el único equipo que sorteó la primera ronda con la valla invicta.La alegría le duró poco a los portugueses, ya que siete minutos después el arquero Fernando Muslera hizo un saque largo, Rodrigo Betancur habilitó a Cavani y este batió a Rui Patricio con un remate suave al segundo palo.El asedio portugués no generó demasiadas jugadas de peligro y la vez que más cerca estuvo de anotar Portugal fue producto de una falla de Muslera, que perdió un balón. Bernardo, sin embargo, tiró alto desde 15 metros.A 20 minutos del final, Cavani tuvo que ser reemplazado con una lesión. En un gesto deportivo, Cristiano lo ayudó a salir lentamente de la cancha dejando que se apoyase en sus hombros.“Dios quiera que no sea nada”, dijo Cavani sobre lo que describió como un pinchazo en un gemelo. “Emocionado por el triunfo. Haremos los análisis veremos qué es lo que tengo”.Sin Cavani en cancha, Uruguay supo después resistir el desesperado pero inútil empuje del campeón de Europa.