Argentina cae ante Francia y se despiden de Rusia

Kylian Mbappé eclipsó a Lionel Messi con una actuación memorable y tres goles para que Francia despachara 4-3 a Argentina en los octavos de final del Mundial de Rusia.El delantero de 19 años fue el ideólogo y ejecutor del dominio francés sobre una albiceleste que volvió a demostrar falta de juego colectivo y a la que esta vez ni Messi pudo rescatar de su naufragio en la Arena de Kazán.Para Messi, la espera por el único título grande a nivel de selecciones que le falta sigue. Con 31 años, queda abierta la interrogante: ¿Jugó su último Mundial? ¿Llegará a Catar 2022?Francia había tomado la ventaja a los 13 minutos con un penal del delantero Antoine Griezmann, sancionado por una falta del defensor Marcos Rojo sobre Mbappé. El atacante corrió como una gacela en un contragolpe iniciado por una pelota que perdió Ever Banega en campo francés.Pero un zurdazo de media distancia de Ángel Di María le dio a Argentina el empate provisorio 1-1 a los 41 minutos.En Argentina la novedad táctica fue la posición de Messi como “falso nueve” con el ingreso de Cristian Pavón, un delantero por afuera, por Gonzalo Higuaín respecto al once que le ganó a Nigeria en el cierre de la primera ronda.A los tres minutos de iniciado el segundo período, Argentina ganó un tiro libre desde la izquierda. Banega ejecutó pasado, hubo un despeje y el balón le quedó servido a Messi en el borde del área. El capitán albiceleste la acomodó ante la pasividad de Balise Matuidi y lanzó el zurdazo que se desvió en Mercado al gol.Pero Francia leyó que la clave del partido estaba por el costado izquierdo de Argentina, por donde el lateral Lucas Hernández se volvió invisible en cada avance para Nicolás Tagliafico y Pavón.A los 57, Hernández tiró un centro largo para el otro lateral Benjamín Pavard, que de primera lanzó un derechazo cruzado que se le clavó en el ángulo a Armani. Fue el primer gol en la selección para el defensor del Stuttgart alemán.Argentina cayó en la misma trampa en el segundo de Mbappé. Hernández otra vez por izquierda, centro, que tomó Matuidi. La pelota rebotó en Nicolás Otamendi y le quedó servida a Mbappé. La figura del partido apuntó cruzado de zurda y Armani no pudo contener con las manos.Con la Albcieleste entregada, Oliver Giroud cedió el balón a su compañero de ataque Mbappe, que cerró su actuación con zurdazo a la carrera. La figura del partido suma cuatro goles en el Mundial.En tiempo de descuento, Sergio Agüero achicó el marcador de cabeza. No bastó para evitar la eliminación de la selección que perdió la final del pasado Mundial y también en las definiciones de las últimas dos Copas América.Francia jugará en cuartos de final ante el ganador del duelo entre Portugal y Uruguay más tarde en Sochi.