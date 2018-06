Messi y Ronaldo, caminos cruzados

(GH)

El destino podría poner a los astros Lionel Messi y Cristiano Ronaldo frente a frente en los cuartos de final de Rusia 2018.



Las selecciones de las máximas estrellas del futbol actual quedaron ubicadas en la misma llave y a un triunfo de encontrarse, aunque la misión de hoy luce complicada, tanto para Argentina como para Portugal.



La Albiceleste calificó de manera milagrosa con un agónico gol, a minutos de quedar fuera, tras vencer 2-1 a Nigeria, después de dos pobres actuaciones en el empate 1-1 frente a Islandia y la derrota por goleada 3-0 ante Croacia.



Ahora, los sudamericanos se topan con uno de los candidatos a alzar la Copa: Francia, que sin ser espectacular no tuvo problemas para dominar su grupo y avanzar como primero.



De la mano de Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, N’Golo Kanté y Paul Pogba, "Les Blues" parten como favoritos para ponerle punto final al torneo del actual subcampeón.



Pero Argentina tiene a Lionel Messi, que con su golazo ante Nigeria mostró que en cualquier momento puede cambiar el rumbo de un partido y buscará apagar las críticas en su contra.



"Yo sueño mañana (hoy) con ver una Argentina con mucha pasión, pero por sobre todo con mucho futbol. Si no lo controlamos, va a terminar siendo un partido físico que no nos va a convenir", dijo el técnico Jorge Sampaoli.



Más tarde, el campeón de la última Eurocopa tendrá una prueba de fuego al medirse a la "Garra Charrúa".



Uruguay fue una de tres selecciones que ganaron sus tres partidos de la primera ronda, jugando de menos a más, para redondear su actuación con una goleada de 3-0 sobre el anfitrión.



En cambio, Portugal ofreció su mejor futbol al empatarle 3-3 a España con "hat trick" de CR7 en su debut, para luego bajar su rendimiento y sacar un triunfo de 1-0 sobre Marruecos y empate de 1-1 ante Irán con mucho sufrimiento.



Cristiano marcha como sublíder de goleo, sólo debajo del inglés Harry Kane, y dispuesto a darle otra alegría a su afición.