Sonorense Norma Palafox presume trofeo del Pre Mundial Sub 20

(GH)

La Selección Nacional de México de futbol femenil sub 20 hizo historia al conquistar por primera vez el Pre Mundial de la categoría de la Concacaf al derrotar en penales 4-2 (1-1 en tiempo reglamentario) a Estados Unidos.La originaria de Huatabampo, Sonora fue convocada de último momento y tuvo participación en la banca durante la final."Siempre será un honor vestir esta playera y representar al mejor país, gracias a Dios por esta gran experiencia, de nuevo digo: LOS TIEMPOS DE DIOS SON PERFECTOS #Campeonas", expresó la goleadora de Chivas Femenil junto a una fotografía en su cuenta de Instagram.El conjunto mexicano no se conformó con haber amarrado ya el boleto a la Copa del Mundo de la categoría Francia 2018, sabía que esta era una oportunidad única de hacer historia y así enfrentaron este duelo.Ambos cuadros buscaron el gol de la diferencia, pero atinadas intervenciones las porteras evitaron que el marcador se moviera y tuvieron que irse a tiempo extra, en el que tampoco se hicieron daño por lo que tuvieron que irse a los penales y México fue más certero para lograr el primer título de la Concacaf sub 20 en un Pre Mundial.