Jesse Castillo le respondió al niño que lloró desconsolado la derrota de los Mayos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un niño, de nombre Emiliano, lloró desconsolado por la derrota de Los Mayos ante los Tomateros el día domingo, lo que les costó que quedaran fuera de la Serie del Caribe.



En un video difundido en redes sociales, se observa al menor llorando y a sus padres consolándolo.



El menor, quien resultó ser fan de Jesse Castillo, trató de ser calmado por sus papás diciéndole que el beisbolista sería elegido por los Tomateros y que le traerían un pastel con la imagen del deportista.



Luego de que el video se volvió viral en redes sociales, Jesse Castillo le respondió al niño.



“Emiliano no se me agüite, mijo, así como a ti te dolió a nosotros nos dolió en el alma haber perdido este campeonato”, dijo Castillo.



“Me da gusto saber que, a pesar de tu edad y todo, tu corazón es Mayo, mijo”.



Además, el beisbolista lo consideró como un nuevo amigo y le prometió no sólo un pastel, si no que le hará llegar un regalo por parte de él y del equipo, el cual no dijo qué era.