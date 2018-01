John Wall será operado de la rodilla

WASHINGTON(AP )

John Wall, estelar base de los Wizards de Washington, será operado de la rodilla izquierda, dijeron dos personas con conocimiento de su situación.



Una persona dijo a The Associated Press que el tiempo de baja de Wall será determinado después de la operación. La otra indicó que el base podría perderse entre seis y ocho semanas de la temporada de la NBA.



Ambas personas hablaron el martes con la AP bajo la condición de no ser identificadas, porque los Wizards no habían anunciado que Wall tendrá que ser operado.