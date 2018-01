Amarran desempate Canelo Vs Golovkin

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Golden Boy Promotions confirmó que la Canelo-Golovkin 2 está firmada.



La fecha, como se había comentado, será el 5 de mayo y servirá para definir a un ganador después de que empataran en septiembre pasado.



GGG es el actual monarca Mediano del CMB, FIB y AMB, mientras que el tapatío tiene el cetro de la revista The Ring.



La sede será dada a conocer esta semana, aunque todo indica que será la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.



“Estoy muy contento de estelarizar nuevamente uno de los eventos boxísticos más importantes en la historia. Esta segunda pelea será para el beneficio y placer de los aficionados de todo el mundo que desean ver al mejor contra el mejor. Esta vez (Gennady) Golovkin no tendrá excusas de los jueces, pues saldré a noquearlo,” enfatizó Álvarez.



Golovkin, de 35 años, podría arrancar de nuevo como ligero favorito en las apuestas.



“Estoy listo para enfrentar nuevamente a ‘Canelo’ y estoy feliz que haya aceptado pelear otra vez. Este es el combate que el mundo quiere. Esta es la pelea que el boxeo merece. No estuve de acuerdo con algunas decisiones de los jueces en la primera. Esta vez no habrá dudas. Saldré del ring como el campeón Mediano del mundo”, aseveró Golovkin en un comunicado.



Este será el combate más grande del 2018.