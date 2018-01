Campeonato inesperado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque las intenciones siempre son ganar el título en cualquier temporada, el Jugador Más Valioso de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico, Joey Meneses, afirmó que no se lo esperaba de esta forma.



Aseguró que siempre estuvo en su mente el poder terminar con el cetro en las manos, pero terminó sorprendido por la forma en que todo se desarrolló a su favor.



"No, la verdad es que siempre el objetivo es el campeonato, pero no pensé que se iba a desarrollar de esta manera y estoy muy agradecido de estar en esta final y de cómo terminó, sobre todo", expresó.



Indicó también que las cosas individuales pasan a segundo término cuando pones por delante los resultados del equipo, y que nada hubiera sido mejor que ser campeón.



"Aquí la verdad yo no tenía nada individual, aquí si me va muy bien a mí y perdemos la final no hubiera servido para nada lo mío, la meta siempre fue quedar campeones y poder representar a México en la Serie del Caribe", destacó.



Tanto fue la importancia del colectivo sobre lo individual que el momento más importante para él en esta serie final fue cuando consiguieron el último out, esto a pesar de que vivió muchos momentos importantes.