"Chicharito" Hernández será parte de una exposición fotográfica

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La popularidad del delantero mexicano Javier Hernández sigue creciendo en Europa, y es que el tapatío fue tomado en cuenta para formar parte de una obra de arte que constará de una exposición fotográfica con rostros de diferentes personas, de diferentes países, que actualmente viven en Alemania.



La obra, de nombre “Heimat”, que intenta reflejar al hombre tal y como es, es producida por el artista Carsten Sander, quien personalmente invitó al “Chicharito” para la muestra.



“No me siento como un embajador especial; soy solo otro mexicano viviendo fuera de su País e intentando hacer lo mejor en sus sueños y en su profesión. Obviamente, si hago muy bien las cosas, no solo en el trabajo, sino también como persona, como ser humano, creo que reconocerán a México de una buena manera. Ahora mismo me siento muy feliz de vivir en este buen país”, dijo el mexicano tras haber sido fotografiado.