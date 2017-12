Javier Salas se ve campeón con el Cruz Azul

(GH)

Para Javier Salas, quién llega del Atlas que tiene 60 años sin ganar un título, los 20 que acumula Cruz Azul no son nada.Para el central, que también juega en la contención, lo pasado, "ya quedó atrás, no queda más que mirara para adelante"."No negamos lo que arrastra el equipo, son 20 años y ahí están, nadie los borra, pero hay que mirar de aquí al frente".La misma filosofía la aplicó como atlista, "no podemos quedarnos viviendo en el pasado. Desde que llegamos, Pedro (Caixinha), el técnico, nos ha dicho que viene a ganar y yo quiero lo mismo: ganar".Mas las palabras se las lleva el viento, los años acumulan presión, y eso es de lo que más hay en La Noria, "eso es normal, no pasa nada, lo importante es mostrar que en la cancha jugamos con tranquilidad".Cruz Azul jugará mañana ante Veracruz como parte de la pretemporada.