(AP )

La FIFA no ha intentado contactar al informante ruso sobre dopaje Grigory Rodchenkov para conseguir información sobre “muchos” futbolistas envueltos en la vasta conspiración por la nación anfitriona de la Copa del Mundo del 2018, dijo su abogado.



"El doctor Rodchenkov tiene información sobre futbolistas rusos protegidos por el sistema de dopaje patrocinado por el estado”, le dijo el abogado Jim Walden a The Associated Press.



Si la FIFA explora exhaustivamente la evidencia de Rodchenkov podría incrementar el foco en el dopaje en el fútbol y minaría más la integridad de Rusia antes de la Copa del Mundo.



El viceprimer ministro ruso Vitaly Mutko cedió a crecientes presiones esta semana por su papel en el esquema de dopaje y renunció como jefe del comité organizador de la Copa del Mundo y de la federación rusa de fútbol, aunque siguió reiterando su inocencia.



Jugadores de la selección nacional de Rusia están entre los 34 casos bajo sospecha en el fútbol identificados por una investigación de la Agencia Mundial Anti Dopaje por el profesor Richard McLaren sobre el uso de drogas dn el deporte ruso.



Esa pesquisa se basó en gran parte en evidencia y cooperación de parte de Rodchenkov, el ex director del laboratorio de dopaje de Moscú y de Sochi.



"Se le informó que había que proteger a futbolistas rusos con la metodología de desaparición de resultados positivos”, dijo Walden.



Tras escapar de Rusia para exponer la corrupción, Rodchenkov vive ahora en Estados Unidos y asiste en investigaciones a través de Walden, cuando se le pide.



"AMA y el profesor McLaren ... han entregado preguntas y preguntas de otras federaciones”, dijo Walden en una entrevista telefónica. “En ninguna ocasión ellos indicaron que la FIFA quería ponerse en contacto conmigo o quería información del doctor Rodchenkov”.



Alarma a Walden que el presidente de la FIFA Gianni Infantino no haya contratado todavía a un investigador independiente “para realizar una pesquisa interna plena para determinar si el dopaje ruso impactó o no a la selección para la Copa del Mundo”.



"Ellos ni siquiera se han acercado a hacer eso”, dijo Walden. “Sospecho que no lo harán”.



Aunque Rodchenkov ha admitido que supervisó la destrucción de unos 8.000 controles de dopaje en el 2014 tras un reportaje expositor en la televisión alemana, AMA consiguió recuoerar 3.000 muestras, incluyendo 154 de futbolistas.



Nuevos análisis en Suiza no arrojaron resultados positivos, pero las muestras no han sido sometidas aún a exámenes forenses para detectar manipulación, incluyendo marcas que pudieran probar que las ampollas fueron abiertas a la fuerza y las muestras originales de orina cambiadas.



La FIFA puede ahora conseguir acceso a evidencia adicional de la base de datos del laboratorio de Rodchenkov que pudiera ayudar a enjuiciar casos.



"AMA tiene ahora información de copias de seguridad de LIMS (Sistema de Información de Laboratorio) para el laboratorio ruso que tiene miles y miles de documentos en una porción secreta del servidor que muestran que los resultados positivos desaparecidos beneficiaron también a futbolistas rusos”, dijo Walden.



“Así que Infantino va a tener mucho que explicar si y cuando A A publique un reporte de todos esos deportistas protegidos. No solamente esos 34 futbolistas en la lista que McLaren encontró, sino muchos oros futbolistas parte de la metodología de positivos desaparecidos”.