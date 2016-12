Broncos esperan que Ware no se retire tras lesión

ENGLEWOOD, Colorado(AP )

A DeMarcus Ware se le comparó con un Ferrari clásico que solo necesita frenos nuevos. Sin duda no hay nada malo en el motor del jugador de los Broncos, especialista en capturar quarterbacks.



Esa es la visión de Von Miller sobre Ware. En su opinión hay agradecimiento, pues Ware ha sido la fuerza detrás del éxito reciente de Miller.



Pero Ware, de 34 años, se someterá este viernes a una cirugía para reparar un disco roto en la espalda, con lo que culmina una temporada plagada por las lesiones. Es posible que Ware haya jugado su último partido en Denver, e incluso que su carrera profesional haya llegado a su fin.



Sin embargo, Miller espera que eso no suceda.



"Le pueden arreglar los frenos y al final del día seguirá siendo un Ferrari — un Ferrari al lado de autos normales", dijo Miller, cuyo equipo finaliza la temporada el domingo ante un conjunto de Oakland que intenta ganar el cetro en la División Oeste de la Conferencia Americana. "Aún tiene combustible en el tanque y me gustaría verlo de regreso. Es un campeón. Es un líder".