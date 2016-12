Miami busca una sorpresa en casa ¿podrán darla ante Patriots?

(Tomada de la Red)

Los Miami Dolphins llegaron a la postemporada por primera vez desde 2008 y aunque cerrarán la temporada regular en casa, lo harán ante los imponentes New England Patriots.Al equipo de Bill Belichick le basta una victoria o un tropiezo de los Oakland Raiders para ser primer lugar de la Conferencia Americana. Patriots registra 13 victorias y 2 derrotas en la campaña y está invicto, 7-0, en condición de visitante. Además suma 406 puntos a favor y solo ha recibido 236.Miami tiene marca 10-5 y 6-1 cuando juega en el Hard Rock Stadium, ha conseguido 349 puntos y recibido 345.Tom Brady ha guiado a los Patriots completando 266 de 399 intentos de pase para 3278 yardas, 25 touchdowns y solo dos intercepciones. En promedio, su equipo anota 27.1 puntos por juego.Matt Moore ha respondido a la titularidad después de la lesión del quarterback titular, Ryan Tannehill. Ha completado 31 de 53 intentos de pase para 516 yardas, 6 touchdowns y 2 intercepciones. Los Dolphins han registrado en promedio 23.3 puntos por juego.Aunque New England llega con racha de 6 victorias consecutivas, Miami también está ilusionado por ligar 3 triunfos. De acuerdo a Oddsshark , los Patriots son claros favoritos pues se ofrece -450 por una victoria, mientras que se otorga +350 en caso de que los Dolphins los sorprendan.Si la diferencia a favor de New England es de 1 a 6 puntos o de 7 a 12 se paga +350, si esto sucede en ventaja para Miami se dan +650 y +1200, respectivamente.En caso de que Patriots gane al medio tiempo y también se imponga al final se otorga -175; si Miami va adelante al descanso pero pierde el juego se da +600.PRONÓSTICO: Patriots 31, Dolphins 24