América visita a unos Diablos invencibles en casa

(GH)

Toluca y América se enfrentan este sábado en el cierre de la jornada sabatina de la fecha 12 del Apertura 2017, partido que originalmente se llevaría a cabo con las Águilas como locales y en el Estadio Azteca, pero debido al sismo del 19 de septiembre, se prohibieron los eventos masivos en la capital del país, por lo que se acordó el cambio de sede, por lo que por tercera ocasión consecutiva, los Diablos jugarán en casa, lugar donde permanecen invictos en el torneo.Los pupilos de Hernán Cristante han disputado seis partidos en casa, de los que han obtenido cinco triunfos y un empate, es decir, 16 de los 19 puntos que suman en el Apertura 2017 los han conseguido en casa, convirtiéndose en un rival imbatible en casa.América además, deberá superar la derrota 1-2 de mitad de semana ante León, que los hizo perder una posición en la tabla, además de que su técnico, Miguel Herrera resultó expulsado, por lo que no verá acción ante Toluca y William da Silva resultó lesionado y estará fuera entre 10 y 12 días.El colombiano Fernando Uribe ha sido referente de los Diablos al frente, ya que ha anotado cinco de los 12 goles que suma Toluca, todos en casa, así es que el América no tendrá una misión sencilla, ya que de los últimos cinco encuentros que han disputado, sólo han podido ganar uno, ante Veracruz en la fecha ocho.Las apuestas deportivas señalan como favorito al Toluca ya que se paga +140, mientras que se da +230 por el empate y +195 si gana el América.Los momios señalan que si Toluca se va al frente antes del descanso y gana el partido se paga +285, si ganan los de Coapa se ofrece +2800 y si el partido termina igualado se da +1200. Oddshark también indica que el under de 2.5 goles paga -118, mientras que el over ofrece -110.Pronóstico: Toluca 1-0 América