"Kun" Agüero sufre accidente después de asistir a concierto de Maluma

MANCHESTER, Inglaterra (AP )

@maluma . Gracias por la invitación !! 👌🏽 Una publicación compartida por Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun) el 28 de Sep de 2017 a la(s) 10:49 PDT

Sergio Agüero fue hospitalizado por la posible fractura de una costilla después de verse involucrado en un accidente de tránsito en Holanda, dos días antes del partido más importante del Manchester City en lo que va de la temporada y a menos de una semana de que la selección de Argentina se juegue la vida en las eliminatorias mundialistas de Sudamérica.El delantero del City acudió a un concierto en Amsterdam el jueves por la noche y regresaba al aeropuerto para abordar su vuelo privado a Manchester, cuando el taxi en el que viajaba con un amigo chocó contra un poste de luz.Agüero pasó la noche en un hospital y el viernes regresaba a Manchester para ser examinado por los médicos del club. Por ahora, no estará disponible para el partido del City el sábado contra Chelsea por la liga Premier y, de confirmarse la lesión, probablemente tampoco pueda jugar por Argentina en las dos últimas fechas de las eliminatorias el 5 y 10 de octubre.“La primera impresión es que se rompió una costilla”, dijo el viernes en conferencia de prensa el técnico del City, Pep Guardiola.El accidente ocurrió a las 11 p.m. hora local, en el día libre del “Kun”. El City tenía un entrenamiento programado para el viernes a las 11 a.m.Cuando le preguntaron si el ariete tenía autorización para viajar a Amsterdam, Guardiola respondió que “yo no soy la policía”.“Quiero que los jugadores estén contentos”, agregó. “Tienen que descansar mental y físicamente, y tienen que disfrutar de sus vidas. Si él decide ir, está bien conmigo”.Agüero subió el jueves a Instagram una foto en la que aparecía con el cantante colombiano Maluma, con el mensaje “Gracias por la invitación!!”. Maluma actuó el jueves por la noche en Ámsterdam.La ausencia de Agüero para el duelo contra Chelsea es otro golpe para el plantel de Guardiola, que el jueves perdió al lateral izquierdo Benjamin Mendy a largo plazo por la rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha.Pero podría ser un golpe aún mayor para la selección de Argentina, que con dos fechas pendientes está en el quinto puesto de las eliminatorias de la Conmebol, fuera de los cuatro primeros lugares que clasifican al Mundial de Rusia. La Albiceleste recibe al cuarto Perú el próximo jueves en Buenos Aires, y visita a Ecuador el 10 de octubre.Agüero fue convocado, pero no jugó, en las dos fechas anteriores de las eliminatorias, sendos empates 0-0 ante Uruguay y 1-1 frente a Venezuela.Agüero perdió su puesto como delantero titular del City la temporada pasada tras la llegada de Gabriel Jesús, pero esta campaña se ha acoplado a la perfección con el brasileño y suma siete goles en ocho partidos en todas las competencias. Además, está a un gol de convertirse en el goleador histórico del club inglés.El City es líder de la liga Premier después de seis fechas, mientras que Chelsea le pisa los talones a tres puntos.