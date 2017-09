Mourinho: Pogba será baja por "largo plazo"

MANCHESTER, Inglaterra (AP )

Paul Pogba estará fuera de las canchas “a largo plazo” debido a una lesión del tendón de la corva, informó el viernes el técnico de Manchester United José Mourinho.



El mediocampista francés no juega desde el 12 de septiembre, cuando salió cojeando de la cancha en el primer tiempo de un partido contra Basilea por la Liga de Campeones.



Mourinho señaló que el caso de Pogba es más parecido a los de Zlatan Ibrahimovic y Marcos Rojos, que no han jugado esta temporada.



“No puede jugar mañana y no es una lesión que me otorgue esperanzas como las de (Antonio) Valencia o (Phil) Jones”, dijo Mourinho sobre la situación de Pogba, antes del partido del sábado contra Crystal Palace.



“Espero verlos en los entrenamientos y tener noticias positivas, pero no voy a hablar sobre las lesiones a largo plazo. Así que ni siquiera voy a pensar en Ibra, Pogba y Rojo”.



Mourinho ha dicho que no sabía la gravedad de la lesión de Pogba, mientras el club continuaba evaluando su situación con sus médicos y otros especialistas.