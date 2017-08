Tigres obligado al triunfo de visita ante Cruz Azul

(Tomada de la Red)

Tigres sigue en ascenso dentro de la Liga MX, demostrando que cuenta con una de los equipos más poderosos del futbol mexicano, pero su paso por la Copa MX no ha sido el esperado.Mientras que en el Apertura 2017 ya se encuentran en la tercera posición de la tabla general con 12 puntos, solo debajo de Monterrey y América, en el grupo cinco de la Copa se encuentra en el último lugar del grupo con sólo una unidad, resultado de un empate con Cruz Azul, equipo al que visitará este miércoles 30 de agosto, con la obligación de sacar los tres puntos, si aspira a avanzar a la siguiente fase.La misión no será sencilla, ya que de los últimos cinco encuentros en que se han enfrentado a la Máquina, cuatro han resultado empates, tres de ellos sin goles.Hasta el momento, Cruz Azul es el líder del grupo cinco, con cinco puntos, mientras que Zacatepec ocupa el segundo sitio con cuatro puntos y Tigres se ubica en el tercer puesto con sólo uno.Además, Tigres jugará sin ocho de sus jugadores, debido a que fueron convocados por sus selecciones nacionales por la fecha FIFA del fin de semana.Nahuel Guzmán, Hugo Ayala, Francisco Meza, Jesús Dueñas, Jürgen Damm, Javier Aquino, Enner Valencia y Edu Vargas fueron llamados por sus diferentes equipos y se suman a las lesiones de Juninho y Jorge Torres Nilo, aunque gracias al basto plantel con el que cuenta Ricardo Ferretti, podrá echar mano de Damián Álvarez, André-Pierre Gignac, Alberto Acosta, Ismael Sosa, Luis Rodríguez, Israel Jiménez, además de su nuevo refuerzo Rafael Carioca, para ayudar a los jóvenes que tradicionalmente juegan este certamen.El equipo de Francisco Jémez es el favorito de las apuestas deportivas , ya que se ofrece -118 por el triunfo azul, mientras que si gana Tigres se paga +333.El empate entre ambos conjuntos da +240.Los momios señalan que si los dos equipos llegan empatados al descanso y ganan los locales se paga +350, si la UANL logra llevarse el triunfo se paga +750 y si reparten puntos con el empate se da +375.De igual forma, Oddsshark indica que el under de 2.5 goles ofrece -163, mientras que el over paga +125.Pronóstico: Cruz Azul 1-0 Tigres