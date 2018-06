Guardado instó a árbitros a seguir a Neymar

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Andrés Guardado, capitán del combinado tricolor, hizo una petición especial para los silbantes encargados del próximo partido vs Brasil, la cual consiste en seguir de cerca los movimientos del astro amazónico Neymar Al ser uno de los futbolistas más desequilibrantes a nivel mundial, encienda las alarmas por el peligro que pueda generar no solo por su habilidad con la esférica; puesto que es un jugador que tiende fingir recibir infracciones para aventajarse ante los árbitros.Lejos de que Andrés juzge a el atacante de PSG, instó a los nazarenos a prestar atención sobre los intentos de Neymar.“A Neymar todos lo conocemos, sabemos que la gusta exagerar las faltas, tirarse muchísimo, los que lo tiene que juzgar y ponerle un alto son los árbitros, no nosotros”, declaró el capitán del Tri.“No me corresponde a mi juzgarlo sino a los árbitros, a la FIFA que ahora con el VAR lo tienen que observar, ver su estilo y el árbitro saberlo manejar”. Sentenció el jugador del Betis en conferencia ante medios en Moscú.