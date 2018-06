De la tragedia a la alegría, para el entrenador de Senegal

MOSCÚ, Rusia(AP)

Senegal manager Aliou Cissé looks like the black version of salt bae pic.twitter.com/tC68mddycB — Tando Linggar Bumi (@tandodol) 21 de junio de 2018

Fan de Senegal por Sadio Mané, por el técnico Aliou Cissé y por estos entrenamientos #SEN pic.twitter.com/hARXYcOM76 — Omar (@OmarCastillo) 24 de junio de 2018

En esta Copa del Mundo nos hemos enterado de grande historias de los protagonistas en la cancha, pero sin duda alguna la más impactante, es la de Aliou Cissé.Bien conocido por su peculiar cabello y su forma de dirigir, Cissé entrenó a Senegal en Rusia 2018 y de paso, se llevó uno que otros hitos, como ser el único seleccionador negro en la justa, ser el más joven entre todos sus colegas técnicos, y así mismo, ser el peor pagado.Cissé nació un 24 de marzo de 1976 en Ziguinchor, Senegal.Tuvo una exitosa carrera principalmente en la Ligue 1 de Francia, donde jugó en Lille, CS Sedan, Paris Saint-Germain y el Nymes Olympique, además del Birmingham, el Crystal Palace y el Portsmouth de Inglaterra.Retirado desde 2009, Cissé comenzó a su carrera en los banquillos como asistente del seleccionado sub 23 deSenegal en 2012, para un año después tomar las riendas del mismo equipo hasta 2015. Finalmente y hasta la actualidad, ha dirigido a la selección mayor.Pero en la carrera de Cissé no todo fue felicidad.Como jugador, representó a su selección en el Mundial de Corea-Japón de 2002, junto a una histórica generación de senegaleses que alcanzaron los cuartos de final en su primera Copa del Mundo. Era el capitán, traía el 6 en la espalda y lideraba junto a grandes figuras como Diao, Pape Diop, Diouf y Camara.Tan solo dos meses después de disputar la copa, recibió una trágica noticia. El transbordador Le Joola, que cubría el trayecto Ziguinchor-Dakar, se hundió como consecuencia de una fuerte tormenta. La embarcación transportaba el triple de su capacidad máxima (580 pasajeros), y fallecieron mil 893 personas por sólo 64 que lograron salvarse. Entre los fallecidos había 12 miembros de la familia de Cissé, entre tíos, tías, sobrinos y primos.Cissé salió adelante, y 16 años después, le dio alegría a la Copa del Mundo con sus entrenamientos tipo baile, su personalidad en la cancha, o el gran estilo de juego de su equipos.Algunos fanáticos en internet lo han comparado con el superhéroe de Marvel Comics Black Panther: "No creo que sea un símbolo sexual. Hay millones y millones de Aliou Cisse en Senegal y en todo el mundo", dijo el entrenador con el pelo largo trenzado y aspecto de estrella de rock.