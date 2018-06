Corea recibe a los ''hermanos mexicanos''

SEÚL, Corea del Sur(GH)

Los goles de Kim Young Gwon y Son Heung-Min se gritaron con fervor en las gargantas futboleras mexicanas; ese par de goles en tiempo de reposición se tradujeron en la eliminación del más reciente campeón del mundo y el avance tricolor a octavos.Los coreanos sabían por ende que ante la combinación de resultados no les alcanzó para colarse a la siguiente ronda, por lo que esperaban que el recibimiento al regresar a su país no estaría acompañado de halagos o festividad dada la despedida prematura.No obstante había que afrontar y volver a su tierra, a pesar de que alrededor de 500 presentes aguardaban de manera respetuosa, hubo contados que arrojaron objetos por el descontento de su actuación en Rusia.Entonces Min Son , militante del Tottenham Hotspur y anotador de dos tantos en Rusia 2018, tomó la batuta y dirigió las siguientes palabras.“Gracias a todos los que vinieron hoy. Lamento que no hayamos cumplido nuestra promesa de llegar a la fase de eliminación directa, pero creo que todos hemos visto algo de esperanza en la victoria sobre Alemania. Pero no nos dejaremos llevar por ese éxito y seguiremos trabajando duro”.