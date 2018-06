Marco Fabián podría ser sancionado tras aparece en un video apoyando al Partido Verde

(El Universal)

El seleccionado mexicano, Marco Fabián de la Mora, se encuentra de nueva cuenta en la mira de todos por situaciones extra cancha.El jugador del Eintracht Frankfurt de Alemania, quien se encuentra con el Tricolor en la Copa del Mundo de Rusia, violó el Código de Ética de la Federación Mexicana de Futbol con proselitismo político.Fabián apareció ayer en un spot del Partido Verde Ecologista, acompañado de Mariana Boy, candidata por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.Para la Federación Mexicana de Futbol, el que Marco Fabián haya aparecido en un comercial apoyando al Partido Verde, no rompe ninguna regla. Pero...Mientras que no porte alguna camiseta, símbolo o escudo perteneciente a la Selección Nacional de México, el jugador podrá expresar sus ideas políticas libremente. La afiliación política es asunto de cada quien, no tienes que ser de un partido u otro para ser seleccionado, se expresó de parte de gente de la FMF.Sin embargo, en el Código de Ética de la misma Federación, en su artículo 7, se lee: "Independientemente de la ideología de las personas y del respeto que se les debe otorgar, todo el que esté sujeto a la aplicación de este Código de Ética deberá mantener una posición neutral ante asuntos de carácter religioso y político".El Código de Ética tiene como objetivo publicar y difundir los principios bajo los cuales deberá actuar toda persona involucrada con la FMF y con el futbol mexicano.En el 2015, Miguel Herrera, Oribe Peralta y el mismo Fabián, apoyaron al Partido Verde, lo que propició una investigación de parte del INE, y aunque al final fueron exonerados, en la Federación se les multó con más de 100 mil pesos por volar el Código de Ética en el apartado donde se pide neutralidad política.