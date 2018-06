Lupita González no participará en Barranquilla 2018

(El Universal)

La subcampeona olímpica en marcha 20 kilómetros, Guadalupe González, no podrá participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, debido a que por falta de quórum los organizadores decidieron suspender la prueba.



De esta forma el atletismo en la justa del área no entregará 47, sino 42 medallas de oro, 42 de plata y 42 de bronce.



Lo anterior debido a que cinco modalidades no cumplieron con el mínimo de cinco países inscritos para las respectivas pruebas, como lo exige la carta magna del certamen.



“Luego del cierre de la inscripción nominal de las 458 pruebas convocadas que estaban vigentes para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, 22 pruebas adicionales no superaron el número mínimo de cinco (5) Comités Olímpicos inscritos exigidos por la ODECABE de acuerdo al reglamento de ODECABE (Sic)”, reza el informe ejecutivo No 31, firmado por el director técnico, Armando Segovia.