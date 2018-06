Todavía en deuda, Argentina y Francia chocan en octavos

KAZÁN, Rusia(AP)

A pesar de su extraordinaria riqueza individual, ninguno de los dos equipos se ha mostrado todavía a la altura de las expectativas en Rusia.



En su camino al duelo del sábado por los Octavos de Final en Kazán, la Albiceleste sobrevivió a una tempestad con el agónico triunfo 2-1 sobre Nigeria en el cierre de su zona. Un improbable empate ante la novata Islandia en el estreno y posteriormente una contundente derrota contra Croacia dejaron a la Albiceleste al borde de una eliminación que hubiera significado una catástrofe futbolística para el país sudamericano.



Francia, en cambio, terminó invicta y en la cima de su grupo con victorias sobre Australia y Perú y un empate con Dinamarca. Pero la falta de ambición e intensidad fueron evidentes.



Sus jugadores emblema aparecieron a cuentagotas.



El astro Lionel Messi, máximo artillero en la historia del seleccionado argentino, anotó un magnífico gol ante los africanos luego de dos partidos para el olvido. Por su parte Antoine Griezmann, emblema de Les Bleus, festejó uno pero su rendimiento ha sido de regular a malo.



Los dos equipos lo tienen claro. Para vencer al otro tendrán que mostrar su mejor versión.



“Tenemos que tener un gran rendimiento si queremos seguir en el torneo”, manifestó con conferencia de prensa el portero francés Hugo Lloris. “Vamos a necesitar de nuestras estrellas y cualidades individuales”.



En Argentina creen que la dura experiencia de la primera ronda los ha fortalecido y que el equipo ahora va a soltarse.



“Si no ganas quedas afuera y nosotros ya tenemos esa ventaja: ya pasamos por estar afuera”, opinó el defensor Federico Fazio. “Después de Nigeria nos sentimos reforzados y con más confianza”.



Esta es una de las razones por las que el técnico Jorge Sampaoli evalúa repetir el once que superó a Nigeria, algo que nunca ha sucedido en los 15 partidos que lleva al frente del seleccionado.



Su equipo dominó la posesión del balón en sus tres compromisos de primera ronda, pero la táctica de presión alta no funcionó y los rivales aprovecharon espacios a las espaldas Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico por el sector de la izquierda. Una tentación para la velocidad de Kylian Mbappe.



“Es muy importante, con espacios te puede lastimar”, advirtió el volante Giovani Lo Celso, compañero del francés en el Paris Saint-Germain. “Francia es muy importante, lo ha hecho muy bien en fase de grupos...Pero también dejan sus espacios y lo tenemos que aprovechar. De mitad de cancha para adelante tenemos jugadores muy importantes”.



Francia no ha perdido en sus últimos ocho enfrentamientos mundialistas ante selecciones sudamericanas y, más importante aún, no permitió anotaciones en siete de esos partidos. El último fue el del brasileño Careca en México 1986. En contraparte, el conjunto francés suma derrotas en sus dos partidos contra Argentina en las Copas del Mundo de 1930 y 1978.



No es la estadística lo que le preocupa a Francia.



"A Messi la verdad que prefiero tenerlo de compañero a tener que marcarlo", declaró el defensor francés del Barcelona, Samuel Umtiti. “En muchas ocasiones ha salvado a Argentina, cuando estaban al borde de la derrota. Es ahí donde hay que tener cuidado, porque es cuando más aparece su talento".



Un tema de discusión entre los franceses es qué tanto va a pesar la juventud e inexperiencia de varios de los titulares en un choque como el del sábado. El timonel Didier Deschamps hizo notar al respecto que 14 de los integrantes de Les Bleus son debutantes absolutos en Rusia.



Sin embargo, Deschamps y Lloris coincidieron en que estos chicos pueden marcar la diferencia ante Argentina, incluido Mbappe.



“Argentina tiene mucha experiencia... nuestro equipo es joven, pero eso no es una excusa, es un hecho, y no impide que podamos ser competitivos”, consideró Deschamps quien lleva seis años al frente de Francia.



Respecto a que su selección no convenció del todo en sus tres primeros partidos, el técnico galo señaló que “las impresiones de la fase de grupo no son relevantes. Ahora comienza una competición nueva”.



El ganador de este cruce jugará ante el sobreviviente del duelo entre Uruguay y Portugal.