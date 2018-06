Gerardo Torrado apuesta por la Selección Mexicana

MOSCÚ (AP)

Como jugador, Gerardo Torrado se quedó tres veces cerca de alcanzar los cuartos de final de una Copa del Mundo. Ahora, como director deportivo de selecciones nacionales, apuesta a que una generación de futbolistas, considerada por algunos la mejor en la historia de México, logre dar ese paso por primera vez fuera de casa.



Torrado, quien recientemente asumió su primer cargo como dirigente, disputó los Mundiales de Corea y Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Estados Unidos aniquiló primero la posibilidad de que México avanzara al quinto partido en el Mundial.



Argentina eliminó a México en las dos ocasiones posteriores.



"Yo creo que este equipo tiene una gran oportunidad de seguir rompiendo límites ante un gran rival", dijo Torrado sobre el duelo ante Brasil por los octavos de final en Rusia. "Yo me quedo tranquilo porque es una selección que sabe dónde ir y cómo lo tiene que hacer, estoy convencido que harán un excelente partido y sacarán un gran resultado".



México llegó a este Mundial entre promesas de alcanzar no sólo los octavos de final sino de pelear por el campeonato del mundo. Quince integrantes del Tri juegan fuera de su país, algo inusitado para México y que constituye uno de los motivos para considerar que esta generación es excepcional.



Torrado también lo ve así.

"Cada circunstancia es diferente y sólo de verlos y estar cerca te irradian esa emoción por romper límites", dijo el dirigente. "Este es el grupo más unido, además tienen una gran mentalidad por trascender y poseen una calidad enorme, los ves en los entrenamientos y técnicamente es un lujo, porque puedes ver que son capaces de resolver cualquier situación".



México nunca ha vencido a Brasil en un mundial, foro en que se han enfrentado cuatro veces. Pero Torrado fue parte de la selección mexicana que venció a los brasileños en la final de la Copa Confederaciones de 1999, cuando el Tri logró su único título oficial de la FIFA en categorías sin restricciones de edad.



"Eso fue hace muchos años y yo era muy joven, pero me da una gran alegría porque pudimos darle a la gente algo que quería en esa final", agregó Torrado, al rememorar el encuentro en el Estadio Azteca. "Pero las cosas han cambiado, son selecciones diferentes".



Los otros títulos mundiales en las vitrinas de la Federación Mexicana corresponden al nivel Sub17 en Perú 2005 y en México 2011, además de la medalla de oro en los Olímpicos de Londres 2012. El campeonato del 2005 en la Confederaciones y la presea de hace seis años se consiguieron derrotando a equipos brasileños.



Carlos Vela, Giovani Dos Santos y Héctor Moreno formaban parte de la plantilla en el 2005, mientras que Dos Santos, Oribe Peralta, Jesús Corona, Raúl Jiménez, Marco Fabián, Javier Aquino y Héctor Herrera ganaron el oro en Wembley.



"No hay cosas imposibles, todo está dentro de ti y en las cosas que creas, yo veo un equipo capaz de jugarle al tú por tú a cualquiera y ganarle", sentenció Torrado.