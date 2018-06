James Rodríguez, es prioridad de Colombia para Octavos de Final

KAZÁN, Rusia(AP)

La aparente recaída muscular de James Rodríguez activó nuevamente las señales de alarma en Colombia, que tendrá cuatro días para recuperar a su director de orquesta antes del choque por los Octavos de Final contra Inglaterra, rival al que vuelve a enfrentar dos décadas después en un Mundial.



El timonel de los colombianos José Pekerman había respirado con alivio cuando el máximo goleador del Mundial de Brasil regresó a la titularidad en el choque contra Polonia y fue artífice, junto a su socio en la generación de juego ofensivo Juan Fernando Quintero, de la goleada contra los europeos.



Pero el diez colombiano fue sacado media hora después del decisivo choque contra Senegal.



El entrenador no confirmó si se trataba de la misma recarga muscular con la que llegó James a Rusia o si era una lesión nueva. El viernes por la mañana no se había informado nada oficialmente sobre la condición real del jugador del Bayern Múnich.



Con James en el banco, Colombia resolvió el trabajoso encuentro contra Senegal con un gol de cabeza de Yerry Mina, el segundo gol importante del defensor del Barcelona de España en lo que va del torneo.



“Pensando en ese equipo ideal que se vio en la cancha contra Polonia, todos teníamos esa idea en la cabeza”, señaló el estratega argentino en referencia a la presencia de los hombres principales en la cancha. “Sin duda que la salida de James fue problemática para nosotros”.



Queda claro que con James enchufado, Colombia es otra.



Si bien frente a Japón tuvo que bregar a contracorriente por la expulsión temprana del volante de marca Carlos Sánchez y un gol de penalti, al equipo de Pekerman le faltó James, que no pudo salir desde el vamos por la mencionada fatiga muscular que lo privó de dos entrenamientos tras el arribo de los cafeteros a Rusia. Ingresó en la última media hora y se mostró por momentos con algunas llegadas, pero no pudo frenar la caída de su selección.



En ese traspié, Quintero _un zurdo con similares características que James_ marcó el único gol colombiano de tiro libre, su especialidad.

Quintero puede hacer el trabajo en la generación de juego ofensivo, pero ha quedado demostrado que otra cosa es cuando está James, el goleador en Brasil con seis dianas y pilar en la clasificación colombiana por primera vez a unos cuartos de final en esa Copa.



“Esperaremos qué pasa hoy (jueves) y cómo se levanta mañana”, señaló el goleador y capitán Radamel Falcao, que con James forma la dupla ofensiva soñada para los de Pekerman.



“A partir de ahora, las selecciones históricas se fortalecen”, agregó el “Tigre” Falcao, quien marcó su primer tanto en un Mundial en la goleada contra los polacos. “Así que va a depender de quién tiene un mejor día, quién se levanta mejor”.



Lo positivo en medio de las preocupaciones por el estado de James han sido las apariciones salvadoras de Mina, un defensa de 1,94 metros que no jugó en el primer partido y que se ha destapado a pesar de ser jugador de banca en el Barcelona.



Sus dos goles lo pondrán probablemente en los reflectores el martes contra Inglaterra.



Es la segunda vez que Colombia enfrentará a la selección inglesa en una Copa del Mundo, después de caer por 2-0 ante la escuadra liderada por David Beckham en la fase de grupos en Francia 1998.



Horas antes del revés de Inglaterra ante Bélgica, que la dejó como segunda de su zona y como rival de Colombia en octavos, Pekerman habló de esa selección, a la que describió un equipo joven, lleno de energías y con mucha confianza.



“Tiene sus buenos recursos individuales... sin duda que ahora vienen los partidos con otro aspecto, con objetivos al máximo”, advirtió.