El equipo con el que Bosnia enfrentará al Tri

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal)

La Selección Mexicana enfrentará este miércoles 31 de enero a su similar de Bosnia y Herzegovina, en un partido amistoso a celebrarse en San Antonio Texas como preparación para el Mundial de Rusia 2018.



Por el conjunto de Bonsia, cabe destacar la ausencia del delantero de la AS Roma de Italia, Edin Džeko. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Alamodome en punto de las 21:00 horas.



Aquí presentamos la lista completa:



(Portero) Kenan Piric Zrinjski



(Portero )Ibrahim Sehic Qarabag (arquero titular del Qarabag. Acaba de disputar 6 partidos en la Champions vs Roma, vs Atletico Madrid, vs Chelsea)



—Defensas:

Almir Bekic Sarajevo

Daniel Graovac Zeljeznicar

Marko Mihojevic Sarajevo

Besim Serbecic FK Radnik Bijeljina

Darko Todorovic FK Slobada Tuzla

—Mediocampistas:

Haris Medunjanin Philadelphia Union (el jugador que tiene más apariciones internacionales en este equipo. Viene del peor equipo de la MLS)

—Zoran Kvrzic Rijeka

—Goran Zakaric Zeljeznicar

—Ognjen Todorovic Zrinjski

—Elvis Saric Sarajevo

—Tomislav Tomic Olimpija Ljubljana

—Adnan Secerovic Mladost Doboj Kakanj

—Luka MenaloSiroki Bijeljina

—Stjepan Loncar Siroki Brijeg

—Marian Cavar Eintracht Frankfurt (acaba de llegar al Frankfurt de Marco Fabian. Jugaba en la Liga de Bosnia)



Delanteros:

— Mersudin Ahmetovic Sarajevo

— Nemanja Bilbija Zrinjski Mostar

— Elvir Koljic Krupa

—Elvir Ibisevic