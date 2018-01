Anuncian revancha entre Golovkin y Álvarez para el 5 de mayo

(AP )

El kazajo Gennady Golovkin y el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se enfrentarán en una revancha el 5 de mayo, otra vez por el título de los medianos, anunciaron los promotores el lunes.



La sede del combate no es anunciada aún, si bien se considera que Las Vegas es la ciudad con mayores posibilidades de albergar la función en el fin de semana del 5 de mayo, la mayor festividad de los mexicanos residentes en Estados Unidos.



Golovkin y Álvarez se midieron en una de las mejores peleas de 2017, en septiembre, si bien el empate decretado por los jueces causó cierta polémica.



Tras la contienda, ambos púgiles afirmaron que buscarían la revancha.



A los promotores les llevó meses negociar las condiciones de la que se espera sea una de las peleas que mayores ingresos genere en el año por concepto de compra de la transmisión televisiva en la modalidad de pago por ver.



Con aquel empate, Golovkin (37-0-1) retuvo los cinturones del CMB, la AMB, FIB y la OIB, y dejó al "Canelo" Álvarez (49-1-2) sin cetro alguno y con las ganas de una victoria que lo habría certificado como uno de los mejores boxeadores de la actualidad.



"Estoy muy contento de estelarizar nuevamente uno de los eventos boxísticos más importantes en la historia", dijo Álvarez a través de un comunicado.



"Esta segunda pelea será para el beneficio y placer de los aficionados de todo el mundo que desean ver al mejor contra el mejor. Esta vez Golovkin no tendrá excusas de los jueces, pues saldré a noquearlo".



Golovkin, de 35 años, es considerado el mejor boxeador de los últimos años en la categoría de las 161 libras (73 kilogamos). Llegó a hilvanar una racha de 23 triunfos por nocaut que se terminó en marzo del 2017, cuando superó por decisión a Danny Jacobs.

"Estoy listo para enfrentar nuevamente a ‘Canelo’ y estoy feliz de que haya aceptado pelear otra vez", dijo Golovkin.



"Este es el combate que el mundo quiere". Esta es la pelea que el boxeo merece. No estuve de acuerdo con algunas decisiones de los jueces en la primera pelea. Esta vez no habrá dudas. Saldré del ring como el campeón mediano del mundo".



El combate de septiembre pasado generó una taquilla superior a los 27 millones de dólares, la tercera más alta en la historia para una función realizada bajo techo. Además los organizadores reportaron ingresos por 1,3 millones de dólares en pago por ver.