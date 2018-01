Indios retirarán a Chief Wahoo de sus uniformes para 2019; la imagen era considerada racista

CLEVELAND, Ohio(AP )

Divisorio y acaloradamente debatido, el logotipo del Chief Wahoo será retirado del uniforme de los Indios de Cleveland el próximo año.La polarizada mascota desparecerá de las mangas y gorras del equipo a partir de la temporada 2019, una decisión que finalizará la presencia del Chief Wahoo en el terreno de juego pero no acallará por completo a quienes lo consideran una imagen racista.The Associated Press fue informada de la decisión antes que Grandes Ligas haga el anuncio oficial más tarde el lunes.Luego de extensas discusiones entre el propietario del equipo, Paul Dolan y el comisionado de las mayores Rob Manfred, los Indios dan el importante paso de dejar atrás a la sonriente caricatura de rostro rojo y grandes dientes que ha sido usada por el equipo desde 1947.Sin embargo, el equipo de la Liga Americana seguirá usando el logotipo de Wahoo en las mangas de su uniforme y en gorras en 2018, y los Indios seguirán vendiendo mercancía que incluya la imagen de la mascota en el noreste de Ohio. El equipo debe mantener presencia minorista a fin de que Grandes Ligas y los Indios puedan mantener los derechos de la marca registrada."Grandes Ligas está comprometido con la creación de una cultura de diversidad e inclusión a través del béisbol", indicó Manfred en un comunicado. "Durante el último año, hemos alentado el diálogo con la organización de los Indios sobre el uso del logotipo del Chief Wahoo. Durante nuestras constructivas conversaciones, Paul Dolan dejó en claro que hay aficionados que tienen un enorme apego con el logo y su lugar en la historia del equipo."Sin embargo, el equipo al final coincidió con mi postura de que el uso del logotipo ya no es apropiado en un campo de Grandes Ligas, y yo le agradezco al señor Dolan por reconocer que su retiro de los uniformes de juego para el inicio de la temporada 2019 es el camino correcto".Ante la creciente presión por eliminar la imagen de Chief Wahoo, el equipo ha ido realizando cambios al logotipo en años recientes. Los Indios presentaron un emblema con la letra "C'' en algunas de sus gorras y habían retirado carteles con el logotipo de Wahoo dentro y en los alrededores del Progressive Field, el estadio del equipo en el centro de la ciudad.Los Redskins de Washington, de la NFL, han enfrentado una presión similar para que cambien de logotipo y nombre, pero hasta ahora han resistido. El año pasado, un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en otro caso abrió la posibilidad de que los Redskins mantengan los derechos de la marca registrada en sus logotipos.