Mkhitaryan debutará con Arsenal ante Swansea en Liga Premier

(AP )

La carta de despedida de Henrikh Mkhitaryan a los aficionados del Manchester United dijo mucho sobre su estado anímico.



"En esta etapa de mi carrera yo simplemente tengo que disfrutar estar en la cancha y jugar", escribió en su cuenta de Instagram después de ser canjeado al Arsenal por el chileno Alexis Sánchez.



En sus últimos momentos con el United, el armenio de 29 años no hizo ninguna de esas dos cosas.



El decepcionante periodo de 18 meses de Mkhitaryan en Old Trafford terminó justo como empezó: Reemplazado al medio tiempo en un partido, ante unos seguidores del United preguntándose si era realmente el mismo jugador firmado por 33,5 millones de dólares después de brillar en la liga alemana con Borussia Dortmund.



La última vez que Mkhitaryan vistió el uniforme rojo del United fue en una actuación de 45 minutos plagada de errores en un partido de la Copa FA ante el club de segunda división Derby County. Entregó el balón, su primer contacto fue decepcionante y no reapareció tras el medio tiempo.