Navojoa(GH)

Como la mejor serie final de la historia del beisbol mexicano es como Benjamín Gil, manejador de Tomateros de Culiacán, calificó la que les permitió ser campeón ante Mayos.



"Tiene que ser la mejor Serie Final de esta liga y me atrevo a decir que la mejor de todo el beisbol mexicano", aseguró categóricamente el estratega.



El ex jugador de Grandes Ligas reconoció también el buen trabajo que realizó el cuadro sonorense, y mandó un mensaje a la directiva de Mayos donde les exhorta a no bajar la cabeza.



"Fue una gran serie contra Mayos y no tienen ninguna razón por la cual agachar la cabeza, tienen que estar muy orgullosos de la organización", mencionó.



Después de que tuvieron complicaciones con el tema de lesiones en el inicio de la temporada y tras perder la primera etapa de playoffs donde cayeron ante Charros de Jalisco, Gil comentó que en la parte importante sacaron la casta.



"Un increíble partido y una increíble serie. Una temporada complicada porque había gente lesionada, mucha gente clave y otros que nos quitaron las organizaciones de Estados Unidos, pero el equipo se transformó contra Mexicali y contra Navojoa", mencionó.