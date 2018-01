Navojoa(GH)

Con la mentalidad de siempre salir a ganar y dar todo por el equipo es como estuvo en cada juego el guaymense Sebastián Elizalde, quien fue pieza fundamental para la consecución del título para los Tomateros de Culiacán.



En la que fue su segunda campaña con la escuadra sinaloense, Elizalde mantuvo un ritmo impresionante en los play-offs y destacó como uno de los mejores del circuito.



"Yo simplemente quería salir a ganar y dar todo por el equipo y por la institución y aquí estamos, muchas gracias a todos los que nos apoyaron", mencionó el campeón bateador de la campaña que culminó anoche.



Para Elizalde, la clave del claro éxito que sumó en esta 2017-2018 fue el hecho de poder reconocer sus áreas de oportunidad y de saberlas mejorar para así superarse a sí mismo.



"Me fue de lo mejor gracias a todos los comentarios que me hacían, los supe aprovechar y fue lo que más me motivó para salir adelante y demostrarle a la gente de lo que soy capaz", aseguró.



Además, el sonorense expresó que este título llega en un momento indicado pues su esposa está esperando un bebé, lo que calificó como una bendición muy grande y el mejor momento de su carrera como beisbolista.