Alan Pulido deja Chivas para irse a la MLS

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de Publimetro)

Mi último día de entrenamiento con @Chivas me acaban de avisar que voy para la @futbolMLS solamente me queda agradecerles por todo su apoyo y espero en un futuro regresar pronto, que DIOS los bendiga y que sigan cosechando triunfos, de vd gracias por todo nunca los olvidare. ?? — PULIDO 9?? #AP9 (@puliidooo) 28 de diciembre de 2017

El delantero de Chivas, Alan Pulido, anunció su salida del club para jugar en EU a partir de la próxima campaña. A través de su cuenta oficial de Twitter, el delantero rojiblanco reveló que este jueves era su último día de entrenamiento, pues cambiaría de aires para el próximo año, según informó Publimetro “Mi último día de entrenamiento con Chivas. Me acaban de avisar que voy para la MLS. Solamente me queda agradecerles por todo su apoyo y espero en un futuro regresar pronto. Que Dios los bendiga y que sigan cosechando triunfos. De verdad gracias por todo. Nunca los olvidaré”, escribió el atacante.Su compañero de equipo, Michael Pérez, respondió poco después. “Te deseo mucha suerte en tu nuevo reto personal, amigo. Te irá muy bien, lo sé”, le dijo a través de la misma red social.Incluso, Chivas se despidió de Alan Pulido. “Gracias por tanto, Alan. Éxito en tu siguiente proyecto con los Detroit Moles FC”, escribió la institución en su cuenta oficial.Pero es 28 de diciembre. Día de los Inocentes. Chivas no quiso quedarse fuera de eso. Para completar la broma, incluso subió una nota a su portal oficial anunciando la salida de Alan Pulido. Y se dio tiempo de crear la cuenta en Twitter del inexistente Detroit Moles FC.