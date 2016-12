Alustiza agradece al "Chicharito"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La nueva contratación del Atlas, Matías Alustiza, coincidió con Javier Hernández en un evento público en Guadalajara, ante lo que el apodado “chavo” no perdió la oportunidad de tomarse una foto para el recuerdo con el “Chicharito” y colocarla en su cuenta de Twitter (@chavoalustiza), con el siguiente mensaje: “Sin dudas el mejor delantero de México @CH14_ gracias por la foto y por tu humanidad crack”.Tiempo más tarde, el ex delantero de Chivas, hoy atacante del Bayer Leverkusen, sin evidenciar rivalidades entre rojiblancos y rojinegros, le contestó por la misma vía lo siguiente: “@chavoalustiza Nada que agradecer crack! Un placer haberte conocido!!Aunque “Chicharito” y Alustiza no hicieron énfasis en la rivalidad entre Zorros y Chivas, en redes sociales si brotaron comentarios respecto a la fotografía entre el otrora jugador del Rebaño y el hoy elemento atlista.