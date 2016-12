Tottenham remonta y vence 4-1 a Southampton

SOUTHAMPTON, Inglaterra(AP )

That Harry Kane penalty just landed in 2017. https://t.co/lmg5JFLhWR — Match of the Day Mag (@MOTDmag) 28 de diciembre de 2016

It took just TWO minutes for Virgil Van Dijk to give Southampton an lead against Tottenham! pic.twitter.com/e506W3AUfv — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) 28 de diciembre de 2016

Tottenham remontó tres permitir un gol en 69 segundos y derrotó el miércoles 4-1 a Southampton para sumar su tercera victoria consecutiva en la liga Premier.Dele Alli puso en marcha la remontada de los Spurs al empatar el marcador, y la redondeó con el cuarto gol a los 87 minutos.Harry Kane marcó otro tanto, y falló un penal, y Son Heung Min completó la goleada de Tottenham, que generó peligro cada vez que atacó el arco rival.El equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino se mantuvo en quinto lugar, a 10 puntos del puntero Chelsea Con el triunfo de Tottenham, todos los equipos del pelotón de avanzada de la Premier — Chelsea , Liverpool, Manchester City, Arsenal y Manchester United— ganaron sus partidos de esta fecha de lunes a miércoles.Virgil van Dijk abrió la cuenta por Southampton después de apenas un minuto, pero los anfitriones quedaron en desventaja con la expulsión de Nathan Redmon a los 56, y cuando ya perdían 2-1.