Moi Muñoz, otro héroe con triste fin

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Moisés Muñoz se fue del Nido de Coapa. No vestirá más la playera del América, el cual es el equipo de sus amores “y donde me hubiera gustado retirarme”.



El portero se queja de su salida de las Águilas, ya que “si por mí fuera me hubiera quedado, porque no me asusta la competencia, siempre la he tenido”.



Otro ídolo americanista que acusa maltrato de la directiva emplumada, como en su momento Cuauhtémoc Blanco, Luis Roberto Alves “Zaguinho” y Alfredo Tena, entre otros.



“No me han permitido pelear por un puesto en igualdad de circunstancias y eso a mí no me parece justo; desde que llegué manifesté abiertamente mi cariño por la institución a la que quiero desde la infancia”, manifestó el portero en su canal de Youtube, MoyMuTV.



“Yo no entiendo. Contratas a los enemigos como [Agustín] Marchesín, que declaró que América es pecho frío; a Hugo González que es de casa y lo echan; a Moisés Muñoz que es un tipo que nos defendió y habla bien del club y lo corren. América así es. Los directivos no valoran el cariño a este equipo”, cuestiona el ex águila, Antonio Carlos Santos.