Tigres desplaza a celestes en la red del pajarito azul

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Si de popularidad se trata, los actuales campeones de la Liga MX, Tigres, ya clavaron su garra en las redes sociales. Al menos en Twitter, donde superan a Cruz Azul Tras consagrarse en el Torneo Apertura 2016, la quinta estrella en su historia, los regiomontanos han visto crecer su comunidad a un millón 104 mil 710 seguidores en la red del “pajarito azul”.La Máquina, envuelta en una maldición de no ganar títulos en 19 años, era el cuarto equipo mexicano más seguido con un millón 006 141 de usuarios.Sin embargo, los felinos aún tienen oficio por hacer para recortar la distancia con el resto de los “grandes” del torneo nacional.Chivas, el más querido y que en sus filas cuenta con sólo jugadores mexicanos, comanda con dos millones 800 mil 364 followers.Por su parte, el América vuela en Twitter como el segundo más seguido, con 2 millones 732 mil 107 suscriptores; Pumas le sigue con un millón 416 mil 695.Pregonan hasta los bigotes. Además de lo futbolístico, el éxito de los Tigres para atraer más seguidores, no sólo en Nuevo León, se debe a su constante interacción.Un reflejo del protagonismo regio fue que en la final del Apertura 2016 ante América, los nombres que hicieron tendencia fueron los del francés André-Pierre Gignac (35 mil 700 tuits) y Nahuel Guzmán (15 mil tuits).En contraste, las Águilas se hicieron notar en las plataformas digitales con el nombre de su entrenador, el argentino Ricardo La Volpe, con 11 mil 400 menciones.Ya sea para anunciar el costo de localidades para el siguiente partido o compartir alguna instantánea del equipo, Tigres sabe de la importancia de extender su marca va más allá de la televisión. Patrocinadores, los más beneficiados.Y finalmente, en lo individual, los jugadores tigres que hoy lucen en el top-10 de Twitter son dos favoritos de la afición: Javier Aquino y Gignac, con más de 800 mil followers en Twitter.Rafael Márquez, defensa atlista y de la Selección Mexicana, conserva la jerarquía como el jugador más seguido del país, gracias a sus 2 millones 758 mil 990 seguidores.Y contando...Debido a que el Santos Laguna se negó a posponer el juego de la primera fecha del Clausura 2017, los campeones Tigres sólo gozarán de una semana de vacaciones. Ricardo Ferretti y sus futbolistas regresarán al trabajo el lunes, con el objetivo de alistar el choque frente a los Guerreros, el cual se disputará el sábado 7 de enero en el estadio Universitario. El “Tuca” espera que los felinos no resientan la falta de un mayor periodo de descanso.