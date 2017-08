Chivas busca robarle el liderato a Santos en Copa MX

(Tomada de la Red)

Chivas disputará su último partido de la fase de grupos de la Copa MX al recibir a Santos este martes en el Estadio Guadalajara.El equipo de Matías Almeyda no ha gozado de buen rendimiento en Liga y espera aprovechar la actividad en Copa para mejorar.Actualmente son penúltimos en el torneo de liga, mientras que Santos, que ganó por primera vez en el mismo torneo este fin de semana, escaló al puesto 14.En el torneo copero, los de la Laguna son líderes con 6 puntos luego de dos victorias. Chivas es segundo lugar también con dos triunfos, pero además una derrota. Al fondo del Grupo 7 está Juárez sin unidades luego de tres caídas.En el partido de ida entre estos rivales, Santos se impuso por 2-0. Contrario a Chivas, el equipo de José Manuel de la Torre aun tendrá un partido pendiente - ante Juárez el 13 de septiembre, con lo que se definirá la próxima ronda.Los líderes de los nueve grupos clasifican a la siguiente ronda junto con los mejores siete segundos lugares.Chivas es actual campeón del torneo de Copa, mientras que Santos fue eliminado en cuartos de final del torneo pasado por Cruz Azul.Cabe recordar que el Rebaño no contará con los seleccionados Rodolfo Cota, Jair Pereira y Orbelín Pineda.Las apuestas deportivas marcan como favorito a Chivas con +125 por su triunfo en comparación al +200 de Santos y +220 del empate.Los momios también pagan +700 por un triunfo del Rebaño por 1-0 y +1000 si es por 2-0.Estos mismos marcadores para Santos dan +800 y +1400, respectivamente.Los empates a cero y a uno dan +850 y +500 cada uno. Oddsshark añade que el over de 2.5 goles paga +105 y el under, -134.PRONÓSTICO: Chivas 1-0 Santos