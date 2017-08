Tom Brady niega amistad con Mayweather

(SUN)

El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady, negó ser amigo de Floyd Mayweather Jr, como el boxeador declaró la semana pasada.



En una entrevista con un programa radiofónico, el ganador de cinco trofeos Vince Lombardi señaló que ha visto a Mayweather un par de veces, pero eso no significa que fueran "muy amigos".



"No [somos amigos], lo conocí un par de veces. Creo que es un gran boxeador. Fue una gran pelea la del sábado", explicó.



Mayweather sostuvo durante la semana previa a la pelea contra Conor McGregor que él y Brady eran "muy amigos".



"Es un amigo cercano, Tom Brady es un amigo muy cercano. Un tipo increíble con un talento increíble... es un gran tipo. Tom Brady me envió un mensaje de texto ayer", comentó el boxeador estadounidense.