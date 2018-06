Reportan amenazas de bomba, en sede del México vs Brasil

SAMARA, Rusia(GH)

La policía de Samara, ciudad que recibirá el Brasil vs. México por los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Rusia 2018, evacuó a cientos de personas que se encontraban dentro de centros comerciales, todo debido a una amenaza de bomba.De acuerdo con el diario The Mirror , personal de servicios de emergencia se dirigió rápidamente a las tres zonas donde se reportaron este tipo de atentados por medio de una llamada telefónica.Al momento, no se reveló la existencia de artefactos explosivos, mas las autoridades continúan con trabajos coherentes para descartar cualquier peligro.Justo después del partido entre Senegal y Colombia, se efectuó la llamada para reportar la existencia de explosivos en determinadas plazas comerciales.Quienes atendieron la situación de emergencia aun no han detallado lo sucedido, por lo que se espera que revelen más información en las siguientes horas.